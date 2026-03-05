Названа стоимость лечения рака в России

Эксперт Уфимцев: лечение рака в РФ обходится в несколько миллионов рублей

Глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев рассказал, что лечение онкологических заболеваний в России в среднем стоит несколько миллионов рублей, однако для пациентов оно оплачивается по системе ОМС, сообщает «Царьград» .

Эксперт заявил, что большинство пациентов получают необходимую помощь и современные препараты бесплатно благодаря обязательному медицинскому страхованию. По его словам, в России лечат многие виды онкологических заболеваний, а результаты терапии часто бывают хорошими.

При этом в системе ОМС иногда возникают очереди на отдельные процедуры и обследования. Уфимцев пояснил, что это связано с разной доступностью препаратов и особенностями проведения исследований в регионах. Он подчеркнул, что такие задержки укладываются в установленные сроки и не считаются нарушением.

Также глава Всероссийского союза страховщиков отметил рост интереса к добровольному медицинскому страхованию, включая специальные программы онкострахования.

