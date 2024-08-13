Названа опасность «Оземпика», которым Борисова колола свою 16-летнюю дочь

Телеведущая Дана Борисова заявила, что колола своей 16-летней дочери Полине препарат «Оземпик» для похудения, в результате чего девочка скинула 6 кг. Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что при применении этого препарата можно столкнуться с серьезными рисками для здоровья, особенно — подросткам, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам Соломатиной, «Оземпик» вызывает целый ряд негативных побочных эффектов: вздутие живота, дискомфорт в желудке, диарею, нарушения работы поджелудочной железы. Кроме того, без контроля врача и измерения уровня глюкозы могут возникнуть передозировка, скачки сахара и гипогликемия, что опасно для здоровья.

Диетолог также отметила, что препарат может спровоцировать рак щитовидной железы. Особую обеспокоенность вызывает применение «Оземпика» у подростков, так как в этом возрасте происходит гормональная перестройка организма. Проводить такие «эксперименты» над собственным ребенком врач сочла рискованным и неоправданным.

Исследования безопасности и эффективности «Оземпика» для детей до 18 лет не проводились. В связи с этим диетолог предостерегла от использования данного препарата для похудения у подростков, так как последствия могут быть непредсказуемыми.