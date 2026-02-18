Назван макроэлемент, уничтожающий коллаген в организме

Коллаген представляет собой ключевой белковый компонент соединительных тканей человеческого тела. Он отвечает за прочность, упругость и эластичность кожных покровов, костной системы, суставов, сухожилий и связок. С возрастом выработка этого белка естественным образом снижается. Врач-косметолог, хирург, кандидат медицинских наук Алевтина Атагишиева рассказала, что в том числе из-за нехватки магния коллаген перестает вырабатываться раньше времени, сообщает «Вечерняя Москва» .

По словам Атагишиевой, при выраженном дефиците магния нельзя рассчитывать на хорошее усвоение коллагена. Магний выступает кофактором в процессе белкового синтеза, и при его недостатке формирование коллагена нарушается. Даже если другие питательные вещества присутствуют в достатке.

Также на сниженную выработку белка влияет высокий уровень глюкозы в крови. Повышенный сахар запускает процесс гликации, при котором молекулы сахара «склеивают» белковые структуры. В результате коллагеновые волокна становятся более хрупкими и менее эластичными. Кожа приобретает желтоватый оттенок, теряет тонус, и процессы старения интенсифицируются.

Нехватка витамина С также снижает выработку коллагена, так как является обязательным компонентом для формирования белка. Хронический стресс и повышенный кортизол являются еще одними причинами для плохой выработки коллагена.

Врач отметила, если своевременно восполнять все дефициты в организме, контролируя рацион и минимизируя стрессовую нагрузку, можно не только увеличить продолжительность жизни, но и повысить ее качество, сохраняя молодость, энергичность и привлекательность на долгие годы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.