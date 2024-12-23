Натренировать зубы об орехи: стоматолог развеяла самый популярный миф о зубах

Ежегодно в мире появляются сотни разных мифов, связанных с новогодним застольем и его влиянием на здоровье зубов. Один самых распространенных звучит так — если за праздничным столом есть твердые, хрустящие продукты (закуски, орешки, подсушенные тосты), то эмаль станет крепче. Многие верят, что таким способом зубы можно натренировать, сообщила РИАМО главный врач научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Ирина Корнилина.

«В основе такого мифа лежит вера в то, что зубы чем-то схожи с мышцами, которые тоже можно натренировать. Однако поверхность зуба в отличие от мышц очень хрупкая. При избыточном давлении на эмаль она разрушается — это может привести к сколам или трещинам. При повреждении эмали, она не восстанавливается, как мышцы — дефект устраняет врач», — сказала стоматолог.

По ее словам, орехи — источник белка, витаминов и минералов. Но их твердая оболочка (скорлупа) представляет опасность для зубов. Если регулярно раскусывать орехи зубами — высока вероятность появления трещин на эмали. Кроме того, избыточная нагрузка на десны увеличивает риск воспаления и других серьезных повреждений, для лечения которых необходимо обращение к стоматологу.

Доктор отметила, что хрустящие чипсы, сухарики, тосты — это частые гости на новогоднем столе. Однако о вреде этой еды мало кто задумывается во время застолья. Но когда мелкие частицы закусок застревают между зубами, риск образования налета и разрушения эмали повышается в несколько раз. Твердая текстура этих продуктов вызывает образование мелких трещин на зубной эмали.

«Праздник нужен для того, чтобы веселиться, а не задумываться о пользе или вреде блюд. Если вы не хотите отказываться от употребления орехов, тостов, сухариков и чипсов, то отдавайте предпочтение измельченным орехам и более мягким закускам. Они с меньшей вероятностью повредят эмаль и приведут к появлению трещин», — добавила Корнилина.