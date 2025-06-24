Настоящие диверсанты: какие пищевые привычки могут в разы ускорить старение?

Люди привыкли думать о старении как о неизбежном процессе, но мало кто осознает, что пищевые привычки могут ускорять его в разы, сообщила РИАМО врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

«На самом деле многие продукты из ежедневного рациона незаметно, но неуклонно лишают кожу свежести и упругости. Сахар, например, становится настоящим диверсантом молодости — он запускает процесс гликации, при котором молекулы глюкозы буквально склеивают коллагеновые волокна, лишая кожу эластичности и провоцируя ранние морщины», — сказала Джутова.

Она подчеркнула, что особенно коварны скрытые сахара в выпечке и сладких напитках, которые часто не воспринимаются как угроза.

«Не менее опасны трансжиры, которые прячутся в любимом фастфуде и многих кондитерских изделиях. Они не только нарушают кровообращение, лишая кожу жизненно важных питательных веществ, но и способствуют хроническому обезвоживанию», — добавила доктор.

По ее словам, кофеин в больших количествах работает аналогично — создает иллюзию бодрости, при этом иссушая кожу изнутри. Алкоголь действует как тройной удар по молодости: разрушает коллаген, вызывает обезвоживание и перегружает печень токсинами, что сразу отражается на лице тусклым цветом и потерей тонуса.

Как уточнила врач, соль, без которой многие не представляют еду, задерживает жидкость в организме, создавая не только отеки, но и нарушая естественный водный баланс кожи. А любимый многими хрустящий жареный картофель и подобные ему блюда при высокотемпературной обработке выделяют свободные радикалы — молекулы-разрушители, которые атакуют клетки кожи и ускоряют процессы старения.

«Интересно, что все эти продукты объединяет одно свойство — они создают временное удовольствие, за которое кожа расплачивается годами потерянной молодости», — отметила Джутова.

Осознанный подход к питанию может стать самым эффективным и, что важно, естественным способом сохранить свежесть и упругость кожи на долгие годы, заключила диетолог.