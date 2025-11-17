Наследственность и питание: какие факторы влияют на развитие рака простаты

Точные причины возникновения рака предстательной железы до конца не изучены. Так что нельзя с полной уверенностью сказать, что может быть спусковым крючком для развития болезни, у ученых есть лишь предположения, сообщила РИАМО кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

17 ноября — Всемирный день борьбы с раком предстательной железы.

Главные факторы риска: возраст старше 45 лет, наследственность и питание. Есть данные, что раком предстательной железы чаще болеют мужчины, в рационе которых много животных жиров.

«Некоторые исследователи также утверждают, что низкая сексуальная активность может привести к раку простаты. При этом частая эякуляция (чаще 21 раз в месяц) способствует снижению риска возникновения заболевания на 20%», — сказала врач.

А вот связь между раком простаты и простатитом (воспалением железы), по словам кандидата медицинских наук, не установлена. Аденома и рак простаты тоже напрямую не связаны — они развиваются из разных клеток, расположенных в разных зонах предстательной железы. Поэтому в данном случае доброкачественная опухоль не может трансформироваться в злокачественную.

«К сожалению, ни один мужчина на 100% не застрахован от рака предстательной железы, и специфических мер профилактики не существует. Чтобы не допустить развития болезни, нужно в целом вести здоровый образ жизни: отказаться от вредных привычек, следить за режимом сна, сбалансировано и рационально питаться. В здоровом рационе важно соблюдать баланс между белками, жирами и углеводами. Обязательно есть овощи и зелень, цельнозерновые продукты», — добавила врач.

Диспансеризация и регулярное обследование — еще одна важная мера профилактики, но многие ей пренебрегают. Рак простаты, как и многие другие онкологические заболевания, хорошо поддается лечению на начальной стадии.

«Чем раньше удастся обнаружить болезнь, тем выше шанс на полное выздоровление. Рак предстательной железы сложно заподозрить по симптомам, но поставить диагноз даже на самом раннем этапе, когда раковые клетки только начали появляться, помогут лабораторные тесты. Самое главное — анализ на ПСА. Это простой для пациента тест, который не требует специальной подготовки и выполняется по венозной крови. Сдать его можно быстро, в любой поликлинике или лабораторном отделении», — отметила Уланкина.

В целях профилактики мужчинам важно посещать уролога каждый год, даже если ничего не болит.

