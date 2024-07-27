Народной артистке СССР Талызиной потребовалась помощь медиков из-за тахикардии
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Народной артистке СССР Валентине Талызиной понадобилась помощь врачей из-за сильной тахикардии, сообщает Mash.
На днях актриса пожаловалась на боли в груди, поэтому сиделка приняла решение вызвать скорую помощь.
Фельдшер рекомендовал Талызиной лечь в больницу, но та отказалась и попросила разрешения восстанавливаться дома. Теперь за ней наблюдает районный врач.
Актриса получила широкую известность благодаря ролям в таких фильмах, как «Афоня», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Женитьба», «Гостья из будущего». Еще она занималась озвучкой.