Народной артистке СССР Талызиной потребовалась помощь медиков из-за тахикардии

сегодня в 12:12

На днях актриса пожаловалась на боли в груди, поэтому сиделка приняла решение вызвать скорую помощь.

Фельдшер рекомендовал Талызиной лечь в больницу, но та отказалась и попросила разрешения восстанавливаться дома. Теперь за ней наблюдает районный врач.

Актриса получила широкую известность благодаря ролям в таких фильмах, как «Афоня», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Женитьба», «Гостья из будущего». Еще она занималась озвучкой.