Нарколог рассказал, почему отказ от алкоголя делает человека более счастливым

Специалисты отмечают, что отказ от алкоголя способствует восстановлению физического и психического здоровья, улучшает сон, повышает энергию и продуктивность и стабилизирует настроение. В Московском областном клиническом наркологическом диспансере рассказали, как меняется жизнь человека, решившего отказаться от спиртного. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Когда человек прекращает употреблять спиртные напитки, организм постепенно восстанавливается, улучшается сон, повышается уровень энергии. Это позволяет человеку чувствовать себя счастливее и спокойнее, повышает самооценку и уверенность в себе. Отказ от алкоголя также помогает избежать негативных последствий для семьи и социальной среды, улучшает отношения с близкими людьми и коллегами. Таким образом, жизнь без алкоголя действительно приносит радость и удовлетворение. Если говорить простым языком, отказ от алкоголя дает возможность «почувствовать вкус жизни», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Он напомнил, что если человек не в состоянии самостоятельно отказаться от алкоголя, то не нужно стесняться обращаться за помощью к специалистам в филиалы Московского областного клинического наркологического диспансера.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.