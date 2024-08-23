Нарколог Подмосковья рассказал, как вернуть себе годы, потерянные из-за сигарет

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, почему возраст начала курения влияет на дальнейший прогноз по онкологии и как минимизировать шансы заболеть раком легких. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Факт того, что курение и рак легких связаны между собой уже давно доказан. Причем риск возникновения рака полости рта, глотки и легких у курильщиков выше в несколько раз по сравнению с некурящими. А если курильщик выкуривает более одной пачки в день, то риск заполучить онкологические заболевания легких возрастает до 10 раз! Имеет значение и возраст, когда человек втянулся в никотиновую зависимость. Наибольшему риску подвергаются те, кто начал курить в подростковом возрасте. Вероятность развития рака легких у курильщика растет с каждым годом. Давно известно, что курение отнимает несколько лет жизни», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Он отметил, что главная профилактика этого грозного заболевания — полный отказ от курения. Причем речь идет не только о сигаретах, но и электронных гаджетах. Как правило, у тех, кто более пяти лет назад перешел на электронные сигареты и вейпы, риск развития рака легких был выше по сравнению с теми, кто продолжил курить сигареты.

Поэтому специалист отмечает, что для сохранения здоровья нужно отказаться от курения.

«Вместо этого введите в повседневную жизнь физическую нагрузку, наладьте режим сна и отдыха, правильно питайтесь и регулярно проверяйте свое здоровье. Помните, что сигареты никогда не заменят вам эмоции и впечатления», — сказал врач.

Сейчас идет Неделя профилактики рака легких.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.