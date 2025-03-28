Нарколог перечислил психологические причины появления алкозависимости

Когда человек испытывает постоянное напряжение или его преследуют травматические переживания, то он пытается найти утешение или расслабление в алкоголе. Сначала достаточно всего пары бокалов, чтобы отвлечься, но со временем для того же эффекта нужно в несколько раз больше. В итоге из-за стресса начинает пить каждый пятый россиянин, сообщил РИАМО психиатр-нарколог, главный врач клиники Маршака Дмитрий Вашкин.

«Люди с низкой самооценкой тоже в зоне риска. Они чувствуют себя некомфортно в обществе, им кажется, что их оценивают окружающие. Алкоголь в таких случаях выступает как социальный нейтрализатор — снижает уровень тревожности и добавляет уверенности», — отметил врач.

По его словам, сильное желание употреблять алкоголь возникает при нарушении баланса нейромедиаторов, в том числе из-за генетической предрасположенности. Например, когда у человека дефицит дофамина, он нуждается в дополнительном поощрении и положительных эмоциях. А при избыточности серотонина снижается самооценка, появляется склонность к депрессивным реакциям. В поиске быстрых позитивных эмоций люди подсаживаются на алкоголь или другие вещества.

«К алкоголизму приводит состояние подавленности, когда человек пьет, чтобы избавиться от неприятных ощущений или „заполнить“ внутреннюю пустоту. А если у человека проблемы в личной жизни, с друзьями или коллегами, он чувствует себя одиноко, тогда он выпивает, чтобы забыться, испытать другие эмоции», — добавил Вашкин.

Чтобы преодолеть тягу к спиртному, необходимо сначала устроить истинную причину зависимости, а для этого нужно понять, какие эмоциональные, психологические или социальные факторы привели к этому состоянию, заключил доктор.