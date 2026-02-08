Нарколог назвал тех, кто находится в группе риска по онкозаболеваниям

Взаимосвязь между курением и онкологическими заболеваниями доказана давно. Но существует миф, что вейпы и другие электронные устройства для курения не так вредны, как обычные сигареты, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Так ли это, рассказали в Московском областном клиническом наркологическом диспансере.



«Вероятность, что рак легких, пищевода или гортани разовьется у курильщика, гораздо существенна — около 30%, по сравнению с некурящими людьми. Причем, по последним исследованиям, электронные системы доставки никотина вредны так же, как и обычные сигареты. Электронные сигареты содержат канцерогены, причем иногда даже в больших количествах, чем обычные сигареты. А еще — металлы и ароматизаторы, которые тоже обладают канцерогенным эффектом. Вещества в аэрозолях электронных сигарет и системах нагревания табака приводят к стойкому воспалительному процессу. Дыхательные пути постепенно деформируются, человек начинает чаще „цеплять“ инфекции дыхательных путей. В результате негативное воздействие этих факторов может привести к раку», — рассказал главный внештатный специалист, психитар-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.



Специалист добавил: если вы уже курите, но хотите предотвратить возникновение рака легких, бросить нужно как можно раньше, до 30-40 лет. А если самостоятельно отказаться от курения не получается, не стесняйтесь обратиться за помощью к специалистам Московского областного клинического наркологического диспансера.



Напомним, сейчас проходит Неделя профилактики онкологических заболеваний.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.