Начинаем с короткой прогулки: как сделать ходьбу комфортной привычкой

«Люди, привыкшие вести малоподвижный образ жизни, не должны стремиться непременно проходить 7 тыс. шагов за одну прогулку. Сразу достичь такого результата трудно, но если и получится, то на следующий день может чувствоваться дискомфорт, который помешает повторить собственный рекорд, а накопленное разочарование в конечном итоге заставит отказаться от идеи считать шаги», — сказала Уланкина.

Она посоветовала увеличивать нагрузку постепенно: начать с короткой комфортной прогулки и добавлять примерно по 500 шагов каждые 3–4 дня.

«Важнее всего сделать ходьбу привычкой — даже короткие, но ежедневные прогулки намного полезнее, чем редкие рекорды. Кроме того, шаги можно и не считать. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, взрослым людям полезнее всего проходить от 20 до 40 мин в день (150–300 мин в неделю)», — рассказала врач.

Уланкина отметила, что также ходьбу можно заменить другой умеренной кардионагрузкой — плаванием, танцами, ездой на велосипеде, поднятием по лестнице.

11 августа отмечается Международный день здорового сердца. В этот день проводятся мероприятия по повышению осведомленности о важности поддержания здоровья этого органа. Его главная задача — информировать о рисках сердечно-сосудистых заболеваний и необходимости их профилактики.