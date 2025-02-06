На завтрак лучше есть овсянку с ягодами или яйца с овощами – врач

Если завтрак включает в себя белки и сложные углеводы, такие как в составе овсянки с ягодами или яиц с овощами, это помогает улучшить работу мозга, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Завтрак оказывает значительное влияние на уровень вашей энергии и продуктивности. Если ваш завтрак включает белки и сложные углеводы, такие как овсянка с ягодами или яйца с овощами, это помогает улучшить работу мозга, концентрацию и когнитивные функции», – сказала Крашкина.

Она отметила, что правильный завтрак стабилизирует уровень сахара в крови, предотвращая резкие скачки энергии и настроения, которые часто приводят к раздражительности и усталости.

«Кроме того, сбалансированное утреннее питание стимулирует выработку серотонина, что способствует улучшению настроения и создает положительный настрой на день. Завтрак также формирует рутину, которая придает утрам предсказуемость и помогает легче настроиться на рабочий лад», – рассказала специалист.

По мнению Крашкиной, чтобы сделать завтрак более полезным, нужно выбирать разнообразные продукты: овощи, фрукты, белки и полезные жиры. Лучше избегать сладостей и продуктов, которые вызывают резкие колебания уровня сахара.