На овощах или белке: врач рассказала про щадящие диеты

Врач-диетолог Татьяна Жаровская заявила, что можно похудеть быстро и достаточно заметно: стоит внимательно отнестись к своему рациону и выбрать высокобелковую или SCD-диету либо детокс-протокол.

«Это пятидневный протокол питания, вход в него постепенный. То есть первый день примерно 1100 ккал. Последующие дни идут примерно 600 ккал. На этой диете максимально ограничиваются продукты, которые богаты метионином, например, красное мясо, выдержанные сыры. Также SСD-диета ограничивает в своем составе другие белковые продукты», — рассказала доктор в эфире радио Sputnik.

Высокобелковая диета, в свою очередь, предлагает максимальное наполнение рациона белками и максимальное ограничение углеводов. Количество жиров ограничивается до 40-50 г в день. За 1-2 недели можно значительно похудеть.

Детокс-протокол — это увеличение растительной пищи: овощей без содержания крахмала, зелени и несладких фруктов. Здесь отлично подойдут различные виды смузи, но не фруктовые, а скорее фруктово-овощные.