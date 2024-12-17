Ортодонт объяснила, может ли праздничный стресс провоцировать проблемы с зубами

Длинные новогодние выходные — стресс для организма. Может ли постоянная спешка, нарушение диеты, огромное количество встреч и выпадение из привычного графика спровоцировать проблемы с зубами, РИАМО рассказала заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько.

Основной проблемой может стать бруксизм — это повторяющаяся мышечная активность в области челюстей, характеризующаяся скрежетанием зубов, излишним смыканием или движением челюстей, способствующая появлению избыточного контакта между зубами. Бруксизм разделяется на дневной и ночной (происходящий во сне). Исследования бруксизма и причин, ассоциированных с ним, насчитывают более 1500 по всему миру.

Специалист назвала факторы, провоцирующие появление бруксизма: плохие привычки (курение, избыточное употребление алкоголя и кофеи-содержащих напитков); синдром ночного апноэ; повышенная раздражительность, депрессия; респираторные заболевания и пр.

«Новогодние пробки на дорогах также не направлены на улучшение настроение и снижение уровня стресса. За рулем в напряженных ситуациях водитель может сжимать зубы, что часто приводит к сколам реставраций и перенапряжению мышц лица, и, как следствие, к появлению лицевых болей», — сказала ортодонт.

Не стоит забывать и о том, что в новогодние праздники может появиться больше времени для активного отдыха, например, для катания на лыжах и сноуборде или коньках, игре в хоккей и т. д.

«Недооценивать риски, связанные с подобной активностью, нельзя. В такие моменты травмы зубов, их сколы, переломы и даже полные вывихи очень часты. Поэтому активными и контактными видами спорта стоит заниматься в специальных спортивных каппах, созданных индивидуально для защиты от травм», — добавила Радько.