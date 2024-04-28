На Кузбассе врачи-травматологи спасли жизнь молодому мужчине

На Кузбассе врачи-травматологи больницы скорой медицинской помощи им. Подгорбунского вернули качество жизни 23-летнему жителю Новосибирска, который на протяжении 9 лет страдал от асептического некроза головки бедренной кости, сообщает «Сiбдепо» .

Девять лет назад пациент получил травму во время футбольного матча. При этом с каждым годом боли в ноге усиливались, а подвижность — уменьшалась.

«За лечение пациента взялись специалисты из другого региона. Однако отложить операцию по эндопротезированию надолго не удалось. У пациента сформировалось укорочение конечности, а также выраженная контрактура сустава», — рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии № 2 Илья Стаценко.

Он подчеркнул, что мужчина решился на операцию, так как качество его жизни значительно снизилось. Специалисты подобрали индивидуальные компоненты и выполнили эндопротезирование тазобедренного сустава. На следующий день после операции пациент самостоятельно передвигался с помощью костылей.

Врачи компенсировали длину конечности и значительно увеличить объем движений. Через месяц после операции мужчина сможет передвигаться без костылей. Затем пациенту предстоит реабилитация.

Ранее в Башкирии врачи спасли 44-летнего мужчину, которому воткнули отвертку в голову. По словам пациента, отвертку ему воткнул брат на почве бытовой ссоры.