Мыть руки с мылом и не есть просрочку: как защититься от кишечной инфекции?

Внезапная тошнота и резкая боль в животе могут быть признаками кишечной инфекции, которая могла попасть в организм бытовым способом. Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов рассказал РИАМО, какие правила следует соблюдать, чтобы защитить себя от заражения, и что делать в первую очередь, если инфекция все-таки попала в организм.

По словам инфекциониста, возбудители кишечных инфекций делятся на два лагеря: бактериальные и вирусные. К первым относятся сальмонеллы, шигеллы и холерный вибрион, а ко вторым — ротавирусы и норовирусы. Вирусный гепатит А особенно опасен: помимо кишечных проявлений, он наносит удар по печени. Летне-осенний сезон становится для возбудителей идеальным временем атак — тепло способствует размножению бактерий, а обилие фруктов и овощей увеличивает пути проникновения.

Пути проникновения в организм

Кишечная инфекция может попасть в организм через немытые руки, особенно после общественного туалета. Иногда возбудители болезни попадают в тело человека через грязную воду при питье или купании в водоемах.

Через молочные продукты, мясную продукцию и плохо вымытые овощи и фрукты также можно заразиться. Последний путь передачи болезни — воздушно-капельный способ, но так передаются только некоторые инфекции.

Клиническая картина

Если человек все-таки заразился, то у него начинает резко повышаться температура тела, а также появляется многократная рвота. Диарея — тоже признак заражения. При кишечной инфекции люди часто чувствуют схваткообразные боли в животе с нарастающей слабостью, а также потерей жидкости из организма.

Обезвоживание особенно опасно для детей, так как может развиться за несколько часов.

Правила защиты

Чтобы обезопасить себя от болезни, следует тщательно мыть руки после улицы и перед едой, обязательно используя мыло. Пить нужно только бутилированную воду или ту, что подверглась кипячению. Овощи и фрукты следует тщательно мыть, а продукты питания — подвергать термической обработке.

Правильное хранение еды также поможет защититься от внезапной болезни. Неронов рекомендует хранить отдельно друг от друга готовые продукты и сырые. Ни в коем случае нельзя употреблять в пищу просроченные продукты, а еще нельзя быстро охлаждать приготовленную пищу.

Что делать при заражении?

При первых симптомах болезни нужно сразу же обратиться за медицинской помощью, а также обильно пить жидкости малыми порциями. Инфекционист настоятельно рекомендует отказаться от самостоятельного лечения антибиотиками, так как у препаратов много побочных эффектов и их обязательно нужно принимать только по назначению квалифицированного специалиста.

Особые ситуации

В детских коллективах кишечные инфекции распространяются с пугающей скоростью. Опасность представляют не только явно больные дети, но и те, у кого инфекция протекает бессимптомно. Поэтому при первых признаках заболевания у ребенка его необходимо изолировать от коллектива.

«Кишечные инфекции — это не просто „что-то несвежее съел“. Это серьезные заболевания, которые могут привести к тяжелым последствиям. Но грамотная профилактика и своевременное обращение к врачу сведут риски к минимуму. Помните: чистота — не просто залог здоровья, а реальная защита от невидимых врагов», — пояснил Неронов.