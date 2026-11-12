Футболистки «Мастер-Сатурна» впервые выиграли первенство России до 18 лет

Егорьевская команда «Мастер-Сатурн» впервые стала победителем первенства России по футболу среди девушек до 18 лет. Награждение состоялось 11 ноября в Егорьевске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Футболистки «Мастер-Сатурна» одержали 14 побед, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения в первенстве России среди девушек до 18 лет (ЮФЛ-девушки U-18). Подопечные Юрия Савина заняли первое место, опередив московский «Спартак» на пять очков. Это главный футбольный турнир страны среди женских команд этой возрастной категории.

Помимо кубка и золотых медалей, четыре футболистки получили индивидуальные награды. Дарью Звереву признали лучшим вратарем, Еву Продан — лучшим защитником, Дарью Забродину — лучшим нападающим и лучшим игроком турнира. Елизавета Бочарова стала лучшим бомбардиром с 22 голами.

Ранее, в октябре 2026 года, сборная Московской области, составленная из воспитанниц спортивного училища № 5, завоевала серебро в финальном турнире первенства России среди девушек не старше 17 лет в Новороссийске.

Первенство России среди девушек до 18 лет прошло в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.