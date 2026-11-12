Дрифт, наркотики и погоня: рэпер из Красноярска пытался скрыться от полицейских

Красноярский рэпер устроил погоню с дрифтом, при попытке скрыться от полицейских. Молодой человек выбрасывал пакетики с запрещенным веществом из окна автомобиля, сообщает ГУ МВД России по региону.

На улице Елены Стасовой сотрудники ДПС заметили Toyota Camry. Водитель превышал скорость и не отреагировал на требование полицейских остановиться. Во время погони он выбросил из машины свертки с неизвестным веществом.

Инспекторы сделали предупредительный выстрел, после чего открыли огонь по колесам автомобиля. Машина столкнулась с Toyota Prius и вылетела в кювет. За рулем находился 22-летний водитель без прав, а рядом с ним сидела 21-летняя пассажирка.

Как сообщает РЕН ТВ, за рулем иномарки был красноярский рэпер, известный под псевдонимом Legend Yong Gangster. В своих треках и видео парень утверждает, что «делает, что по кайфу, и не ищет актуальной ниши».

В отношении музыкального гонщика составили несколько протоколов. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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