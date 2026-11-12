Руководители Люберецкой больницы ответили на вопросы жителей на выездном приеме

Жители поселка Коренево Люберецкого городского округа встретились с заместителем главного врача Люберецкой больницы Нелли Вишняковой и заведующими поликлиниками на выездной администрации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Выездная администрация прошла в обновленном здании школы № 28 в поселке Коренево. Зал был полностью заполнен. Жители смогли напрямую обратиться к заместителю главного врача Люберецкой больницы Нелли Вишняковой и заведующим поликлиниками.

Медработники ответили на вопросы, рассказали о возможностях больницы и пригласили жителей пройти диспансеризацию. Участники встречи обсудили, как сделать поликлиники и стационары комфортнее и привлечь новых врачей, медсестер и администраторов.

«На таких встречах мы получаем обратную связь от пациентов», — рассказала Нелли Вишнякова.

Жители пришли не только с просьбами, но и с благодарностями депутатам, сотрудникам администрации и врачам за позитивные изменения в округе. Они отметили открытие в 2026 году поликлиники № 8 в поселке Октябрьский и строительство поликлиник на улице Юности и в поселке Мирный.

Также жители ждут завершения ремонта Ухтомской больницы. Прием пациентов там начнется в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.