Дерматолог Можайской больницы объяснила, как защититься от кожных инфекций

Врач-дерматовенеролог Можайской больницы Ольга Азанова рассказала о причинах появления бородавок и грибковых заболеваний у детей и способах защиты семьи от заражения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Бородавки и стригущий лишай часто называют детскими инфекциями, однако они могут возникнуть в любом возрасте. Врач-дерматовенеролог Можайской больницы Ольга Азанова объяснила, как передаются эти заболевания.

Бородавки у детей чаще всего вызывает вирус папилломы человека. Он проникает через мелкие повреждения кожи — царапины или потертости от обуви. Заразиться особенно легко в бассейнах и спортзалах, где влажная среда способствует распространению инфекции.

Стригущий лишай дети обычно подхватывают при контакте с больными животными — например, погладив бездомную кошку. Грибковые поражения ногтей и стоп также могут передаваться в местах общего пользования при несоблюдении гигиены ног.

«Чтобы защитить всю семью, нужно регулярно мыть руки, использовать личные полотенца и постельное белье для каждого члена семьи, а любые ранки сразу обрабатывать антисептиком. При первых признаках болезни важно обратиться к врачу, так как самолечение может привести к осложнениям», — отметила доктор.

Врач напомнила, что кожные инфекции у детей связаны со слабым иммунитетом, травмами кожи и нарушением правил личной гигиены. Профилактика проще и эффективнее лечения уже возникшей проблемы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.