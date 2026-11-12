Жителей Реутова пригласили на диспансеризацию 14 ноября

Единый день диспансеризации пройдет 14 ноября в двух городских поликлиниках Реутова, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Обследование можно пройти в городской поликлинике № 1 на улице Гагарина, 4, с 09:00 до 14:00 и в городской поликлинике № 2 на Юбилейном проспекте, 80, с 09:00 до 15:00.

Для прохождения диспансеризации необходимо быть прикрепленным к одной из поликлиник городского округа Реутов. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС Московской области.

«Диспансеризация — это инвестиция в здоровье. Каждый анализ, каждый осмотр — это не формальность, а строчка в договоре с самим собой: я важен, мое здоровье важно. Для точных результатов лучше прийти натощак», — отметил заведующий городской поликлиникой № 2 Александр Пахомов.

Тем, кто не сможет прийти в субботу, диспансеризация доступна в городских поликлиниках Реутова по будням с 08:00 до 20:00, в том числе по записи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.