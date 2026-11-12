Финэксперт Дженкин предупредил США о риске протестов из-за дороговизны

Финансовый эксперт Тед Дженкин в колонке для Fox News допустил протесты в США, если власти не займутся денежными проблемами семей. Примером он назвал Францию и Италию, сообщает «Царьград» .

По оценке Дженкина, экономика США выглядит благополучнее на бумаге, чем в кошельках граждан. Аренда, продукты, медицина и коммунальные услуги поглощают значительную часть доходов. Снижение инфляции означает лишь замедление подорожания, а не возврат прежних цен.

Особенно трудно молодым семьям, которые не могут накопить на жилье, и пенсионерам с фиксированными доходами. Американцы все чаще оплачивают повседневные покупки кредитками и в рассрочку, теряя финансовую устойчивость.

Во Франции недовольство вызывают дороговизна, проблемы с госуслугами и бюджетная политика, в Италии — зарплаты и доступность жилья. Причины протестов различаются, большинство участников не прибегает к насилию.

Дополнительным риском эксперт назвал госдолг США, который, по его данным, превысил 40 трлн долларов. Его обслуживание ограничивает средства на внутренние проблемы и кризисы.

Дженкин предложил оценивать благополучие по деньгам, остающимся после обязательных расходов: они определяют возможность копить и покрывать неожиданные траты без новых долгов.

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