Белгидромет прогнозирует поздний ледостав на реках Беларуси

Ледяной покров на реках Беларуси в этом сезоне сформируется позже привычных сроков из-за повышенной температуры воды, сообщает «Царьград» .

Начальник отдела гидрологических прогнозов Белгидромета Елена Зубченок рассказала БЕЛТА, что реки находятся в фазе устойчивой осенней межени — периода низкого уровня воды. Их водность преимущественно соответствует средним многолетним значениям.

Обычно лед образуется в бассейнах Западной Двины, Днепра и Немана в первой–второй декаде декабря, на Западном Буге и Припяти — в третьей декаде декабря.

По словам Зубченок, климатические изменения, которые фиксируют с 1989 года, сдвинули сроки устойчивого ледостава на третью декаду декабря — первую декаду января. В отдельные годы он наступает лишь в третьей декаде января или первой декаде февраля, а на некоторых водоемах не устанавливается вовсе.

Специалисты измеряют уровень и температуру воды ежедневно в 8:00 и 20:00 по местному времени. Через 3–5 суток наблюдений при устойчивом ледоставе замеры температуры прекращают. Ледовую обстановку отслеживают дважды в сутки с появления первого льда до полного очищения водоема. Толщину льда начинают измерять, когда выход на него становится безопасным.

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