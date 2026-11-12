В Мытищах проведут турнир ко Всероссийскому дню самбо

Турнир ко Всероссийскому дню самбо соберет около 500 спортсменов из 17 городских округов Подмосковья 14 ноября в спорткомплексе «Строитель» в Мытищах, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Юноши выступят в трех возрастных группах: 14–16 лет (2010–2012 г. р.), 12–14 лет (2012–2014 г. р.) и 11–12 лет (2014–2015 г. р.). Участники будут состязаться в весовых категориях от 31 кг до свыше 88 кг.

Всероссийский день самбо ежегодно отмечают 16 ноября. В этот день в 1938 году самбо официально признали самостоятельным видом спорта. Турнир в честь праздника проводят в Мытищах с 2015 года. Здесь начинали спортивный путь чемпионка мира Эльмира Кахраманова и другие известные спортсмены.

Соревнования призваны популяризировать самбо среди молодежи, выявить сильнейших самбистов, пропагандировать здоровый образ жизни и укрепить дружеские связи между спортсменами школ и клубов. Турнир пройдет в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Соревнования ко Всероссийскому дню самбо также запланированы в Можайске, Королеве и Сергиевом Посаде.

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.