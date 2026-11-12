Полина Диброва объяснила, почему старший сын остался жить с отцом

Старший сын Полины и Дмитрия Дибровых сам решил остаться с отцом в доме, где вырос. Мать поддержала выбор подростка, сообщает «Царьград» .

Подписчики спросили Полину Диброву, почему 16-летний Александр «ушел» к отцу. Она не согласилась с такой формулировкой: сын никуда не уходил, а остался в привычной среде.

«Я не понимаю, почему он не может остаться с папой. У него там своя комната, это его дом, он там вырос — пусть живет там, где хочет. Взрослый парень, пусть сам выбирает», — сказала Полина.

Александр учится в одной школе с младшими братьями и видится с ними каждый день. Родители живут рядом, поэтому подросток часто заходит в гости к матери. Недавно семья вместе отдыхала в Китае.

Дмитрий и Полина Дибровы развелись в сентябре 2025 года после 16 лет брака. У них трое сыновей. Младшие живут с матерью и ее новым избранником, бизнесменом Романом Товстиком. Полина — модель, блогер и предпринимательница, обладательница титула «Миссис Россия» 2017 года. После развода она сосредоточилась на развитии женского клуба Dibrova Club и организации элитных туристических поездок.

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