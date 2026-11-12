Махачев поддержал Нурмагомедова после драки с Двалишвили в Абу-Даби

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев заступился за Усмана Нурмагомедова после конфликта с Мерабом Двалишвили. Он возложил ответственность за начало противостояния на грузинского бойца, сообщает «Царьград» .

Драка произошла 11 ноября в холле отеля в Абу-Даби. По имеющимся данным, Усман Нурмагомедов дал Двалишвили пощечину. В потасовке участвовали друзья Нурмагомедова, в том числе его брат Умар.

Конфликт начался в июле 2026 года: на турнире в Тбилиси Двалишвили ударил дагестанского борца Ахмеда Гаджимагомедова. Тот подошел к нему после высказываний в адрес Умара Нурмагомедова.

«Тем, кто осуждает Усмана и ребят, пишет в их адрес оскорбления: почему вы молчали, когда Мераб ни за что ударил дагестанского борца и задел его честь? Человек подошел к нему поговорить без злого умысла. То, что произошло сегодня, Мераб начал у себя на родине, позволив себе ударить гостя и задев его мать», — написал Махачев в социальных сетях.

Менеджер Усмана Али Абдель-Азиз подтвердил, что полиция доставила всех участников драки в отделение.

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