Военкор Коц назвал цели ночной атаки российских военных на Украину 12 ноября

Военкор Александр Коц перечислил в Telegram-канале предприятия и подстанции, ставшие, по его данным, целями российских ударов в Киевской и Житомирской областях в ночь на 12 ноября, сообщает «Царьград» .

Среди целей Коц выделил завод «Кератерм» в Кузьминцах Киевской области. По его словам, областная администрация подтвердила повреждение и частичное разрушение производственных и складских помещений предприятия в Обуховском районе.

«Самый любопытный адрес ночи — Кузьминцы. В этом селе Обуховского района живут 338 человек, и стоит крупнейший в стране завод керамических блоков „Кератерм“. По данным Минобороны России, там делают компоненты для твердого ракетного топлива к оперативно-тактическим ракетам», — написал Александр Коц.

В Киеве, по данным военкора, целью стала площадка «Генератор», выпускающая дроны «Хорнет». Под Броварами три ракеты направили на «Авиа ЮА», где собирают беспилотники. В Яготине, сообщил Коц, удар пришелся по «Стеллар Джет»: по данным Минобороны России, там делают ускорители для дронов.

В Житомире, по сведениям Коца, российские военные ударили по подстанциям на 330 и 110 кВ, питающим оборонные предприятия. Подстанцию в соседнем Овруче, как указано в сообщении, разрушили 7 ноября.

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