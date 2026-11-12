Воробьев обсудил развитие торгово-экономических связей с Гомельской областью

Московская область продолжает расширять сотрудничество с регионами Беларуси. В 2026 году Подмосковье заключило соглашения с Минской, Брестской и Витебской областями. Теперь губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие торгово-экономических и гуманитарных связей с председателем Гомельского областного исполнительного комитета Иваном Крупко, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ Юрий Селиверстов.

«Мы всегда с удовольствием посещаем Республику Беларусь с рабочими визитами. И многие жители нашей страны, нашего любимого Подмосковья также охотно ездят в Минскую, Брестскую, Гомельскую и другие области. Сегодня мы еще раз поговорим о взаимодействии в сферах экономики, культурного обмена, образования. Все это — продолжение отношений лидеров двух стран: нашего президента Владимира Владимировича Путина и президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, который всегда нас радушно принимает, а повестка встреч с ним очень содержательная», — сказал Андрей Воробьев.

Он добавил, что на встрече обсудят новые проекты и статус того, что стороны уже подписали и запустили в торговле, в локализации — как в Беларуси, так и в России.

Сотрудничество регионов

Московскую и Гомельскую области связывают четыре побратимских соглашения: между Серпуховом и Гомелем, Котельниками и Рогачевским районом, Волоколамском и Чечерском, округом Пушкинский и Светлогорским районом.

Сотрудничество охватывает самые разные сферы ‒ здравоохранение, образование, дорожную инфраструктуру. Специалисты подмосковного НИКИ детства консультируют врачей Гомельской областной детской клинической больницы и регулярно взаимодействуют с Гомельским государственным медуниверситетом ‒ весной в Беларуси уже в третий раз состоялся совместный форум.

Еще проводится совместное исследование обеспеченности детей и подростков РФ и Беларуси витамином D. Тесные контакты с гомельским вузом поддерживает и МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского: в апреле представители Беларуси приняли участие в подмосковной конференции по инфекционным заболеваниям, а в сентябре специалисты института посетили международный конгресс в Гомеле.

Что касается образования, то университеты Орехово-Зуева и Коломны плотно сотрудничают с Гомельским госуниверситетом им. Франциска Скорины. Колледж «Московия» вместе с Гомельским машиностроительным колледжем готовит специалистов для МЧС и ИТ-сферы, развивает инклюзивное профобразование. Колледж «Энергия» сотрудничает с белорусскими коллегами в ином формате ‒ проводит совместные конференции и круглые столы, планирует участие в международном конкурсе по направлению МЧС.

Кроме того, до конца года планируется заключить соглашение между колледжем «Подмосковье» и Гомельским колледжем ‒ филиалом Белорусского государственного университета транспорта.

В строительстве участка подмосковной Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) и развязки с трассой М-12 «Восток» принимало участие предприятие из Гомеля ДСТ №2.

Развивается сотрудничество в сферах культуры и патриотического воспитания. Гости из Гомельской области приезжали на форум «Патриот ‒ это Я» в Подмосковье, молодежь регулярно завоевывает награды на творческих конкурсах и проектах, которых проводятся в обеих странах. Сейчас обсуждается возможность организации гастролей в Гомеле Московского областного театра драмы и комедии.

Торгово-экономические партнеры

Крупко отметил, что для Гомельской области Подмосковье и РФ ‒ важнейшие торгово-экономические партнеры. На их долю приходится примерно 80% товарооборота.

«Объем торговли с Московской областью за прошлый год составил 1,2 млрд долларов, и в этом году продолжает расти. У нас есть серьезные компетенции в строительстве, и мы готовы сотрудничать в этой сфере, в том числе в жилищных проектах. Уверен, точки соприкосновения найдутся и в животноводстве: опыт Московской области в этой отрасли, а также возможности в проектировании, строительстве и поставке оборудования могут быть полезны для совместной работы», — добавил председатель Гомельского областного исполкома.

По его словам, регионам важно развивать и гуманитарные связи, в том числе молодежные обмены: жителям Гомельской области есть что посмотреть в Подмосковье, а жителям Московской области ‒ на Гомельщине.

«Каждый год в мае мы проводим крупный экономический форум. Будем рады пригласить вас и подмосковную делегацию в Гомель, чтобы познакомить с возможностями наших предприятий, обсудить экспорт, создание совместных производств и другие направления сотрудничества», — добавил Крупко.

У Подмосковья и Беларуси действует программа сотрудничества до 2028 года. В нее вошли девять направлений ‒ от промышленности и торговли до образования и науки. Экономические связи стабильно укрепляются: в январе-июне этого года товарооборот вырос более чем на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

На сегодняшний день Подмосковье обеспечивает почти пятую часть всей торговли между двумя странами, а Беларусь лидирует среди зарубежных партнеров, куда предприятия области поставляют свою продукцию.

В Подмосковье востребованы белорусские мясные, молочные и кондитерские изделия, бытовая техника, техническая соль для нужд дорожного хозяйства, лифты, коммунальная техника, активно обновляется и парк сельхозтехники. В свою очередь, из Московской области в Беларусь поставляют оборудование, продукцию химической промышленности и машиностроения, одежду, продовольствие и текстиль, экспорт которого за прошлый год увеличился почти на четверть.

Белорусские производства в Подмосковье

Белорусский бизнес активно инвестирует в экономику Московской области, запуская собственные производства.

В Воскресенске на полную мощность вышел завод «Белтелекабель». Сейчас предприятие выпускает более 1,3 тыс. км оптоволоконного кабеля в месяц для операторов связи и РЖД. В Сергиевом Посаде компания «Серволюкс» развивает переработку мяса птицы: в 2025 году там открыли цех по производству наггетсов мощностью 2 тыс. тонн в месяц. Эта продукция поставляется на российский рынок и на экспорт.

В Наро-Фоминском округе Белорусская цементная компания налаживает выпуск бетона, сухих строительных смесей и железобетонных изделий. А в Химках во втором квартале 2027 года МАЗ приступит к реализации проекта по созданию крупнейшего в ЦФО центра белорусской автомобильной, пассажирской и коммунальной техники.

Двусторонняя кооперация

Углубляется и кооперация между предприятиями двух стран. Летом Серпуховский и Могилевский лифтостроительные заводы подписали соглашение о сотрудничестве: белорусская сторона будет поставлять лебедки, а подмосковная — дверные системы.

В Ногинске изготавливают топливные насосы для тракторов «Беларус», в Коломне собирают двигатели для карьерных самосвалов БЕЛАЗ, а красногорский завод «Бецема» вместе с Минским моторным и автомобильным заводами работает над созданием дорожной и спецтехники.

Отдельное направление кооперации – рельсовый транспорт. Мытищинский «Метровагонмаш» сотрудничает с минским метрополитеном уже 40 лет. В 2025 году завод передал в Беларусь 20 вагонов, а в 2026 году планирует поставить еще 15. Кроме того, с апреля на трансграничном маршруте Смоленск ‒ Орша курсируют электропоезда Демиховского завода из Орехово-Зуева.

Укрепляется и научно-образовательное партнерство регионов. Сегодня 22 научных учреждения Беларуси взаимодействуют с Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне, в том числе в рамках мегасайенс-проекта NICA. А высшие учебные заведения регионов заключили между собой уже более 20 соглашений о сотрудничестве.

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