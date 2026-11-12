«Просто дно»: россиянка пожаловалась на шоколадку и получила неожиданный подарок

Жительница Ростова-на-Дону испугалась неизвестной субстанции в шоколадке известного бренда. В качестве комплимента ей прислали 3 одинаковых шоколадных батончика.

Ростовчанка Надежда рассказала, что купила к чаю шоколадный батончик известного бренда. Откусив, девушка увидела внутри «что-то черное», что нехарактерно для начинки. Она испугалась, так как находится в положении.

Надежда направила официальную претензию в отдел качества компании, но не получила извинений. В компании утверждают, что не выявили нарушений на производстве, но предложили отправить ростовчанке «комплимент». В итоге в качестве «комплимента» Надежде прислали 3 одинаковых шоколадных батончика.

«Вам вообще не стыдно? Это просто полнейший позор и дно, просто дно», — обратилась к компании возмущенная пользовательница.

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