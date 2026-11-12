Работа фотографа из Беларуси впервые вошла в топ-100 фотоконкурса в Париже

Снимок Александра Гергерта «Занавес не опущен» с 86-летней моделью впервые принес Беларуси место в сотне финалистов международного фотоконкурса в Париже, сообщает «Царьград» .

В финал вышли 100 авторов из 24 стран. Конкурс проходит в рамках мировой выставки фотографии, которая ведет историю с 1996 года. О достижении Гергерта БЕЛТА сообщили в Национальном центре дополнительного образования детей и молодежи.

Гергерт занимается в Центре творчества детей и молодежи Борисовского района и стал финалистом конкурса «Мельница моды — 2026». Его проект посвящен Году белорусской женщины. Ранее его показывали на выставке «Женщина. Эпоха. Героиня». Через образ героини автор передал красоту, достоинство и внутреннюю силу женщины в зрелом возрасте.

Участник конкурса рассказал: «Для меня огромная честь стать частью конкурса, который в этом году празднует свое 10-летие. Выражаю большую признательность членам жюри за высокую оценку моего творчества, организаторам конкурса и всей команде белорусского офиса компании за поддержку и сопровождение на всех этапах. „Мельнице Моды“ особое спасибо за предоставленные связи и возможность заявить о себе на мировой арене».

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