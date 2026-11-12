Продажи на маркетплейсах в Крыму выросли почти вдвое за год

В 2026 году объем продаж на маркетплейсах в Крыму почти удвоился по сравнению с предыдущим годом. Об этом рассказал экономист Андрей Вершицкий, сообщает «Крым 24» .

Заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Крымского федерального университета имени Вернадского, кандидат экономических наук Андрей Вершицкий ожидает дальнейшего роста онлайн-продаж.

«Это очень динамичный рост, и он будет наблюдаться, по моему мнению, и дальше. Однако нужно смотреть на виды товаров, то есть не все товары можно заказать. Если это что‑то скоропортящееся, то, особенно с учетом того, что логистика немного дольше, не все можно заказать быстро и получить в необходимые сроки», — подчеркнул он.

По словам Вершицкого, потребители активнее покупают в интернете одежду и другие товары, которые раньше считали неудобными для онлайн-покупок. Этому способствует бесплатный возврат.

В Крыму также развиваются региональные платформы доставки, которые упрощают перевозку товаров между населенными пунктами. Быстро растет и сегмент частных продавцов и пользователей, обменивающихся товарами.

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