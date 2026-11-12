Минэкологии Подмосковья представило систему мониторинга заповедных земель

Заместитель министра экологии и природопользования Московской области Екатерина Иванова 12 ноября представила систему автоматического мониторинга особо охраняемых природных территорий на IV Международном Каспийском цифровом форуме в Дагестане, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Систему разработали для Минэкологии Подмосковья совместно со Сбером. Проект уже прошел апробацию и готов к масштабированию в других регионах России. Презентация вызвала интерес участников форума.

Система с искусственным интеллектом создает единый контур управления для выявления возможных нарушений на заповедных землях. Она анализирует спутниковые данные международных космических агентств и центров прогноза погоды и выявляет аномалии с точностью свыше 92%. Например, если оптические сенсоры фиксируют сплошной зеленый лес, а радар в том же месте показывает снижение плотности биомассы, это может указывать на незаконную вырубку.

«Если раньше нарушения выявлялись в ходе рейдовых мероприятий, что называется, на ногах, то теперь есть возможность перейти от констатации нарушений к их упреждению, то есть от реактивной модели надзора к проактивной, профилактической», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По словам министра, такой подход повышает эффективность надзора, ускоряет реагирование на риски нарушений и освобождает сотрудников от рутинной работы.

В рамках проекта уже создали агрегированный «цифровой отпечаток» территорий, обучили модель искусственного интеллекта и провели интеграцию с платформой геоаналитики «2ГИС Про».

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.