Соскин раскритиковал шутку Зеленского о Трампе и Гренландии

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что шутка Владимира Зеленского о Гренландии и Дональде Трампе может лишить Украину американской поддержки, сообщает «Царьград» .

Накануне Зеленский выступил в парламенте Дании. Он пошутил, что человек в Америке, пожелавший получить Гренландию, на самом деле хотел не землю, а стать немного более датчанином.

Соскин в эфире YouTube-канала раскритиковал это высказывание. По его мнению, в условиях тяжелого положения Украины Зеленскому следует осторожнее выбирать слова в адрес президента США.

«Ты больной? Какая Гренландия? У тебя страна горит, власть шатается, переговоры идут, а ты шутить вздумал. Зеленский просто топит украинцев, теша самолюбие датчан, которым даром не сдалась вся эта морока со сбором средств. А США теперь и гроша не дадут», — заявил Соскин.

США, Дания и Гренландия 22 сентября подписали соглашение о расширении американского военного присутствия на острове. Документ дополняет договор 1951 года и предусматривает новые объекты в Нарсарсуаке и Местерсвиге.

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