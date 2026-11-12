В Минске мошенники запугали школьницу дронами и забрали около 13 тыс рублей

В Минске 12-летняя девочка передала курьеру мошенников около 13 тыс. рублей после угроз ударом военных дронов и обвинений в госизмене, сообщает «Царьград» .

Неизвестный познакомился со школьницей в мессенджере и попросил прислать геолокацию. Через час лжеправоохранитель заявил, что координаты ушли за границу и по ним нанесут удар. Второй собеседник обещал защитить семью в обмен на сотрудничество.

Девочка сфотографировала деньги дома и по кодовому слову передала курьеру сумму в эквиваленте около 13 тыс. рублей. Затем мошенники потребовали снимки украшений. На следующий день она заподозрила обман и рассказала родителям. Отец обратился в милицию.

Курьером оказалась 17-летняя школьница. Ранее неизвестная в Telegram обвинила ее в причастности к террористической деятельности. Под угрозами девушка забрала у подростков четыре пакета с деньгами и передала другой несовершеннолетней. Правоохранители возбудили уголовное дело.

«Важно объяснить ребенку, что нельзя сообщать незнакомцам геолокацию, передавать деньги или выполнять требования людей, угрожающих ему или его близким. Если ребенка запугивают или требуют хранить все в тайне, нужно немедленно обратиться к родителям или в милицию», — подчеркнули в Главном управлении внутренних дел Мингорисполкома.

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