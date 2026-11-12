Гродненская область Беларуси показала рекордный рост турпотоков

Гродненская область Республики Беларусь зафиксировала рекордный рост внутреннего и въездного туризма. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Иван Вежновец, сообщает «Царьград» .

Вежновец выступил на заседании Гродненского областного исполнительного комитета. Участники рассмотрели промежуточные итоги выполнения программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026–2030 годы.

По предварительным оценкам, к концу 2026 года вклад туризма в валовой внутренний продукт Беларуси достигнет 2,6%, а экспорт туристических услуг увеличится на 20,6%. Вежновец связал динамику с мерами поддержки отрасли.

С начала года работает Национальное агентство по туризму. Власти выстроили исполнительную вертикаль, разработали государственную программу «Туризм» и Концепцию развития туристической сферы. Для инфраструктурных проектов запустили кредитный продукт «Туристический потенциал». За девять месяцев 2026 года в стране ввели 16 крупных объектов.

Беларусь также продвигает национальный туристический бренд: организует конкурс на лучший туристический образ страны, съемки популярных шоу и ознакомительные туры для топ-блогеров из Китая и других стран. Культурный туризм поддерживают фестиваль национальных культур в Гродно и «Купалье» в Александрии.

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