Поездка с приключениями: жительница Новосибирска чуть не родила прямо в поезде

Роды начались в поезде у жительницы Новосибирска. Малышка родилась весом чуть больше килограмма, сообщает центр охраны материнства и детства № 2 в Ачинске.

Светлана отправилась с мужем в путешествие на поезде на 28-й неделе беременности. Во время поездки у женщины начались преждевременные роды.

Бригада остановила состав в Ачинске и доставила Светлану в перинатальный центр, где она родила девочку весом 1,1 кг и ростом 36 см. После оказания необходимой помощи мать и ребенка перевели в отделение для недоношенных детей.

За 2,5 месяца малышка выросла до 46 см и набрала вес до 2,636 кг. После успешного лечения пациентку выписали, после чего семья вернулась в Новосибирск.

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