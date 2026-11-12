Люди писались в штаны: зумеры пожаловались на давку после концерта в Уфе

Уфимская молодежь пожаловалась на большую очередь и давку, возникшую на выходе после концерта в «Огнях Уфы». По словам посетителей, их не пускали в гардероб и даже в туалет, сообщает UFA1.RU .

Недовольство жители выразили в Telegram-канале «БашДТП». По словам посетителей концерта, спустя долгое время в гардероб начали пропускать по 30-40 человек, при этом работало там всего восемь человек.

Очевидцы утверждают, что в толпе в том числе были пьяные, которые пытались затеять драку. А один из посетителей даже справил нужду прямо в штаны, так как не выдержал стоять в очереди. Посетили считают, что администрация комплекса якобы «специально держала людей», что привело к человеческому коллапсу.

Арт-директор «Огней Уфы» Григорий Овчинников заявил, что при большом количестве гостей их всегда пропускают в гардероб только по одной лестнице и «порционно», чтобы не было «хаоса». Он утверждает, что в гардеробе работало 12 человек, а за порядком следила охрана. Овчинников добавил, что массовое скопление людей — «это живой организм, который в моменте может себя повести как-то непредсказуемо».

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