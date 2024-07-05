Мышьяк и плесень обнаружили в рыбной закуске от «Перекрестка»

сегодня в 11:23

Роскачество проверило рыбные закуски 16 торговых марок. В некоторой из них обнаружили мышьяк, плесень и дрожжи, сообщает РИА Новости .

В продукции «Перекрестка» — рыбе путассу — выявили превышение допустимого уровня мышьяка. В рыбе путассу и горбуше от «Сухогруза» нашли дрожжи и плесень.

В итоге среди проверенной продукции ни одна не стала претендентом на получение «Знака качества». Требованиям законодательства отвечала только треть продуктов.

Ранее специалисты «Роскачества» исследовали 38 марок мороженого, в продукции двух брендов нашли кишечную палочку и фитостерин. Кроме того, в некотором мороженом обнаружили дрожжи и плесень.