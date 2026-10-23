Политолог назвал Рютте вероятным главой европейских переговорщиков с Россией

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Генсек НАТО Марк Рютте может возглавить европейскую группу для диалога с Россией, хотя его нет в обсуждаемом списке кандидатов. Такой прогноз дал политолог-европеист Вадим Трухачев, сообщает Life.ru .

Politico назвало среди возможных переговорщиков президента Финляндии Александра Стубба, председателя Европейского совета Антониу Кошту, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу евродипломатии Каю Каллас. Трухачев считает Рютте наиболее влиятельной фигурой благодаря его аппаратному весу и многолетней координации антироссийской политики.

«Принцип будет такой: должны быть представители разных частей Европы, разных языковых групп и разных политических сил», — пояснил Трухачев.

Помимо Рютте, эксперт ожидает участия Стубба, президента Чехии Петра Павела и Кошты. Он также допустил кандидатуру бывшего канцлера Австрии Карла Нехаммера, а при расширении круга за пределы Евросоюза — премьера Канады Марка Карни.

Участие премьера Италии Джорджи Мелони политолог считает менее вероятным из-за недоверия к евроскептикам. Премьера Дании Метте Фредериксен он не ожидает увидеть из-за избытка представителей Северной Европы.

От любой делегации Трухачев ожидает жесткого ультиматума и угроз изъятия российского госимущества, активов компаний и частных лиц.

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