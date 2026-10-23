Российский ИТ-холдинг внедрил CRM-платформу в банке Вьетнама

После запуска платформы объем взысканий за первый квартал 2026 года вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Ранее ВРБ не имел единой системы для работы с дебиторской задолженностью. Сейчас платформа обрабатывает данные о более чем 5 тыс. клиентах и 5 тыс. кредитах.

Проект был завершен за шесть месяцев — в два раза быстрее среднего срока внедрения подобных решений. Платформа интегрирована с АБС, CRM и внутренними legacy-системами. В ней обеспечена поддержка русского, английского и вьетнамского языков, а также адаптация под локальные форматы данных, валютные параметры и требования банка к управлению рисками и информационной безопасности.

В результате перехода на «Модус.Взыскание» банк стал управлять просроченной задолженностью с помощью автоматизированной системы и гибко настраивать стратегии работы с ней. Время на сбор и обработку данных сократилось на 70%, сроки подготовки управленческой отчетности — на 80%. В пиковые платежные даты система обрабатывает от 200 до 500 сообщений в день, что позволяет снизить объем напоминающих звонков по пропущенным платежам на 70%.

«Внедрение „Модус.Взыскание“ в ВРБ стало для нас первым кейсом выхода технологий ИТ-холдинга Т1 на азиатский рынок. Международный проект всегда формирует новые требования к продукту: нужно учитывать локальные бизнес-процессы, валютные и языковые форматы, особенности работы вьетнамского банка. В этом проекте мы доработали платформу под запрос банка и сформировали экспертизу адаптации решения для Вьетнама», — пояснил заместитель генерального директора по технологическому развитию и продуктовой разработке ИТ-холдинга Евгений Косиненко.

Он добавил, что теперь этот опыт можно масштабировать на другие проекты холдинга как в регионе, так и на других рынках.

«После запуска решения от ИТ-холдинга Т1 работа с задолженностью в ВРБ стала более прозрачной и управляемой. Система автоматически распределяет задачи между сотрудниками с учетом региона и типа кейса. Это позволило сократить до 90% ручной работы при распределении портфелей задолженности внутри команды на ранней стадии взыскания. Часть коммуникаций с клиентами также автоматизирована, поэтому сотрудники могут уделять больше внимания нестандартным случаям, требующим индивидуального подхода», — отметил Буй заместитель директора департамента по взысканию задолженности Вьетнамско-Российского совместного банка Хоанг Ман.

В рамках проекта ВРБ также получил консалтинговую поддержку по вопросам оптимизации работы с задолженностью. Команда холдинга провела анализ текущих процессов банка, предложила рекомендации по их стандартизации и переводу ручных операций в автоматизированные сценарии, а также разработала архитектуру интеграций для дальнейшего масштабирования продукта.