Александра Кузьмина обсудила архитектурный код в центре «Россия»

Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина 22 октября приняла участие в круглом столе «Код города: архитектура, идентичность и креативная экономика» в Национальном центре «Россия». Дискуссия прошла в рамках отраслевого дня Минстроя России, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Александра Кузьмина, заместитель председателя экспертного совета по архитектуре и градостроительству при Национальном центре «Россия», рассказала о создании архитектурного кода. Она подчеркнула, что работа совета направлена не на искусственную разработку нового стиля, а на использование методологии и достижений отечественной архитектурной школы.

«Это не про орнаменты или использование каких-то конкретных символов, а про общие подходы. Про возвращение к исходной точке, про осмысление», — пояснила Кузьмина.

По ее словам, задача заключается в возрождении традиций грамотного пространственного планирования и принципов тектоники, исключающих фальшь. Общественный запрос на более высокое качество уже существует, как и инструменты для его достижения.

Главный архитектор также рассказала о придании локальной идентичности типовым объектам в Подмосковье. Совместно с ГК ПИК проведена систематизация, выработаны основные принципы и подходы. Теперь стороны переходят к работе с конкретными проектами, планируемыми к реализации. Сотрудничество Мособлархитектуры с ДСК заинтересовало других производителей и застройщиков, готовых присоединиться к проекту.

В дискуссии также участвовали председатель экспертного совета по архитектуре и градостроительству при НЦ «Россия», ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский, руководитель управления по контролю за государственными визуальными коммуникациями НЦ «Россия» Андрей Мелентьев, главный архитектор Пермского края Елена Ермолина, исполнительный директор «Клуба инвесторов Москвы» Владислав Преображенский и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.