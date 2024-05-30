Кишечная палочка и плесень: что нашли в мороженом в России

«Роскачество» выявило кишечную палочку и плесень в мороженом двух брендов

Специалисты «Роскачества» исследовали 38 марок мороженого, в продукции двух брендов нашли кишечную палочку и фитостерин, сообщает РБК .

Кроме того, в некотором мороженом обнаружили дрожжи и плесень. При этом свыше 60% проверенных марок мороженого соответствует требованиям.

В пломбире «Мишка на полюсе» компании «Шин Лайн» (Казахстан) и мороженом «Ермолино» специалисты обнаружили кишечную палочку. В ведомстве пояснили, что эти бактерии могут быть в продуктах, которые не подвергаются термической обработке. Они могут вызывать острые кишечные инфекции.

При этом в «Шин Лайне» подчеркнули, что независимая лаборатория не нашла в продукции кишечную палочку. Ответа от «Ермолино» по мороженому у издания нет.

В мороженом марок «Как раньше», «Ля Ля Фам», «Филевское» нашли фитостерин, а еще в них было сильно меньше молочного жира, чем установлено законом страны.

В продукции брендов «Вкусландия» и «Ленинградское» обнаружили сильное отклонение в жирнокислотном и триглицеридном составе. В такой продукции, скорее всего, заменяли молочный жир на жиры растительного происхождения или применили молочное сырье с животными жирами.

Дрожжи и плесень выявили в мороженом «Выбор семьи» (дрожжи), «Жемчужина России» (плесень), «Белое золото» и «Ленинградское» (и то, и другое). При этом их содержание не нормируется для мороженого, поэтому такое нельзя считать нарушением.

Соответствуют требованиям к мороженому продукции марок «Вологодский пломбир», «Золотой стандарт», «Коровка из Кореновки», «Монарх», «Светаево», «Чистая линия», Monterra, «Белое золото», «ВкусВилл», «Жемчужина России» и другие.

При этом меньше всего сахара — в продукции «ВкусВилл», а больше всего — в мороженом Oreo, Maxiduo, Alpen Gold, Nestle и «Светаево».

По результатам проведенной «Роскачеством» проверки предостережения по продукции получили «НБН-Пломбир» («Выбор семьи»), «Вологодское мороженое» («Вкусландия»), АО БРПИ (Brandice) и «Айсберри-ФМ» («Ленинградское»).