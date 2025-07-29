«Мышиная болезнь»: как продукты в холодильнике становятся источником иерсиниоза

Лето — время дач, прогулок на природе и увеличения риска подхватить иерсиниоз. Эта бактериальная инфекция, известная как «мышиная болезнь», передается через продукты, воду и бытовые поверхности, загрязненные испражнениями мышей и грызунов. Иерсиниоз протекает с высокой температурой, расстройством органов пищеварения, воспалением печени, почек и селезенки. Как не столкнуться с болезнью, РИАМО сообщила врач-инфекционист медицинской компании «ЛабКвест» и «Q-Клиника» Вера Сережина.

Почему «мышиная болезнь» живет в холодильнике?

Инфекция может попасть в холодильник через свежую зелень и ранние овощи, собранные с дачных участков. Эти продукты, находясь в контакте с почвой или политые водой из колодцев, могут быть загрязнены бактериями. Когда такие овощи или зелень везут домой и кладут в холодильник, создаются благоприятные условия для размножения бактерий, особенно если они хранятся рядом с сырыми мясными или молочными продуктами.

«Бактерии иерсинии обладают рядом особенностей, которые позволяют им активно размножаться и распространяться внутри холодильника. Они прекрасно себя „чувствуют“ при температуре холодильника, имеют органы движения — жгутики, с помощью которых они попадают на другие продукты. Мясо и молочные продукты — идеальная белковая среда для размножения этих бактерий. Именно поэтому любую плодоовощную продукцию нужно хранить в отдельных контейнерах, чтобы она не соприкасалась с другими продуктами. Это же правило касается и разделочных досок и ножей — для каждого продукта своя утварь», — сказала врач.

Другой путь появления возбудителя в продуктах — неправильно организованные места хранения: овощехранилища, магазины, продуктовые склады, в которых пренебрегают дератизацией. Грызуны могут надкусывать корнеплоды, грызть орехи, семечки, сухофрукты и обсеменять их иерсиниями. Именно поэтому не стоит покупать эти продукты без промышленной упаковки, порча которой грызунами будет сразу заметна и не попадет на прилавок.

Симптомы иерсиниоза

«Через 1–7 дней после употребления продуктов, зараженных иерсиниями, появляются такие симптомы: лихорадка до 40 градусов, озноб, боли в горле. Такими симптомами заболевание напоминает ангину или грипп. Либо может начинаться как пищевое отравление с болью в животе, тошнотой, рвотой и диареей. А затем бактерия с кровотоком проникает в печень, селезенку, почки, нервную систему, суставы, появляется сыпь на коже. Все эти симптомы неспецифичны и заподозрить иерсиниоз без диагностики невозможно. А отсутствие антибиотикотерапии приводит к тому, что инфекция затягивается и вызывает вторичные осложнения — гепатит, менингит, артрит», — объяснила Сережина.

Для точной диагностики при первых симптомах, особенно со стороны ЖКТ, важно сдать кал на исследование методом ПЦР на РНК возбудителей — Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis (иерсиния энтероколитика и иерсиния псевдотуберкулезис). По результатам анализа врач-инфекционист назначит антибактериальную терапию.

Профилактика болезни

«Защита от болезни — запланированная дератизация помещений и приусадебных участков. Особенно внимательно нужно подойти к подбору продуктов для свежих салатов. Корнеплоды не должны быть поврежденными, а тем более надкусанными, поскольку микробы будут находиться внутри овоща — срезать поврежденную часть бессмысленно, продукт нужно утилизировать», — отметила врач.

Зелень, овощи, ягоды, особенно с дачных участков, нужно замачивать в мыльном растворе на 20 минут, а затем тщательно промывать под проточной водой и ополаскивать кипяченой водой. Затем зелень нужно просушить салфеткой. Если зелень планируется хранить в холодильнике, то ее необходимо поместить в герметичную упаковку — банку с завинчивающейся крышкой или в контейнер.