Мы тут плюшками балуемся: какие булочки можно есть без вреда для здоровья

Лучше отдавать предпочтение домашней выпечке из цельнозерновой муки и с низким содержанием сахара — она безопаснее и полезнее для пищеварения, рассказала РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Современный подход к питанию не предполагает полного отказа от каких-либо продуктов, включая булочки, поскольку их умеренное потребление в рамках сбалансированного рациона не несет вреда для здорового человека. Однако людям с хроническими заболеваниями, требующими соблюдения специальной диеты, необходимо уделять особое внимание составу выпечки. Регулярное потребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и добавленного сахара может способствовать нежелательным колебаниям уровня глюкозы и холестерина в крови», — предупредила Кашух.

По ее мнению, более безопасным выбором могут стать простые булочки из цельнозерновой или ржаной муки со сниженным содержанием сахара.

«Такие варианты содержат больше пищевых волокон, которые благотворно влияют на пищеварение и продлевают чувство сытости. Дополнительную питательную ценность имеет выпечка с творожной или овощной начинкой. Домашняя выпечка, в отличие от промышленной, позволяет полностью контролировать состав, и использовать альтернативы традиционным ингредиентам, что особенно важно при соблюдении лечебных диет», — рассказала врач.

Кашух уточнила, что такой подход превращает обычную булочку в допустимый и вкусный элемент здорового питания.

8 ноября отмечается День булочек, также известный как День плюшек. Это неофициальный праздник, который приобрел популярность в разных странах и связан с историей и культурой выпечки. День булочек существует для того, чтобы подчеркнуть важность хлеба и выпечки в повседневной жизни. Этот праздник помогает людям больше узнать о роли хлеба с древних времен, о процессе его производства, начиная от выращивания зерна и заканчивая выпечкой ароматных булочек.

