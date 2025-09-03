Мужчинам рассказали, как сохранить репродуктивное здоровье

Врач Медовщиков: работа с ноутбуком на коленях может увеличить риск бесплодия

Проблемы с мужской фертильностью все чаще затрагивают не только зрелых мужчин, но и совсем молодых, едва перешагнувших двадцатилетний рубеж. Эксперты видят причину в ухудшении экологической обстановки, недостаточной физической активности и пагубных пристрастиях. Уролог Артем Медовщиков из Свердловской областной больницы № 2 отметил, что обилие пластика, бытовой химии и пестицидов в окружающей среде оказывают неблагоприятное воздействие на гормональный фон, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

Сидячий образ жизни, лишний вес и постоянный стресс также негативно сказываются на качестве спермы. Употребление табака, спиртных напитков и наркотических веществ усугубляет разрушительное воздействие на репродуктивную систему.

Даже незначительные на первый взгляд факторы, такие как работа с ноутбуком, расположенным на коленях, или частое посещение бани, способны повысить вероятность развития бесплодия. Медовщиков акцентировал внимание на том, что перегрев яичек оказывает губительное воздействие на ДНК сперматозоидов и их подвижность.

Для снижения рисков врач порекомендовал отказаться от курения, ограничить потребление алкоголя, избегать приема стероидов, контролировать массу тела, заниматься физическими упражнениями, придерживаться сбалансированного питания, сократить употребление фастфуда и энергетических напитков, хорошо высыпаться и избегать стрессовых ситуаций.

Медовщиков подчеркнул важность регулярных визитов к урологу для молодых людей, начиная с 16-17 лет, а также прохождения необходимых обследований, включая ультразвуковое исследование и спермограмму. Своевременное выявление проблемы бесплодия позволяет провести эффективное лечение и полностью восстановить репродуктивное здоровье.