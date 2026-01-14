Мужчин призвали к осознанному отцовству после смертей в роддоме Новокузнецка

Общественная организация «Союз отцов» Новосибирска выступила с заявлением после гибели девяти новорожденных в роддоме Новокузнецка, призвав мужчин к осознанному отцовству и потребовав тщательного расследования, сообщает Om1 Новосибирск .

«Союз отцов» выразил соболезнования семьям погибших младенцев в Новокузнецке. Лидер организации Сергей Майоров назвал произошедшее трагедией и подчеркнул необходимость самого тщательного расследования обстоятельств.

В качестве меры профилактики подобных случаев «Союз отцов» предложил концепцию осознанного отцовства. Организация призвала мужчин активно участвовать на всех этапах деторождения: посещать врача вместе с супругой, выбирать роддом на основе официальных рейтингов, быть в курсе состояния жены и ребенка, а также выступать главным контактным лицом с медицинским персоналом. Кроме того, важно создавать спокойную атмосферу для будущей матери и помогать ей следовать рекомендациям врачей.

Майоров сообщил, что «Союз отцов» готов к диалогу и информационной поддержке семей. В партнерстве с министерством здравоохранения Новосибирской области в этом году стартует проект «Мужское здоровье», подробности которого будут объявлены позже.

В завершение представитель организации отметил, что доверие к системе здравоохранения должно подтверждаться реальными действиями, обеспечивающими безопасность женщин и мужчин.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.