Сомнолог Михаил Полуэктов заявил, что ночной храп мужчины может не только нарушить сон, но и негативно отразиться на здоровье его супруги, сообщает «Абзац» .

Специалист пояснил, что, согласно данным исследований, регулярный храп одного из супругов приводит к ухудшению качества сна второго. Кроме того, у женщин в такой ситуации иногда возникает ослабление слуха.

«Было одно интересное исследование, которое показало, что у женщин, у которых храпит партнер, даже слух может снижаться», — подчеркнул Полуэктов.

Сомнолог также отметил, что надежный и постоянный партнер сам по себе, напротив, способствует более качественному сну. Опасность представляет именно ночной шум, который препятствует полноценному отдыху и вредит как физическому, так и психологическому состоянию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.