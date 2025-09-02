Можно утонуть: врач рассказала, чем опасен хлор в бассейне

Если во время купания появились першение или боль в горле, жжение в груди, кашель, одышка, головокружение или слабость, это может быть признаком отравления хлором. Чаще всего такие реакции возникают из-за несоблюдения правил обработки бассейна и отсутствия ежедневного контроля остаточного хлора в воде. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Ранее SHOT сообщил, что 7 детей отравились хлором в гостинице в Анапе в Краснодарском крае. 4 человека оказались в реанимации.

Пары хлора тяжелее воздуха, они скапливаются близко к поверхности, и во время плавания можно их вдохнуть. После чего возможна не только кратковременная остановка дыхания, но и потеря сознания, что может привести к утоплению. Поэтому одному плавать в бассейне, когда никого рядом нет, крайне рискованно.

Особое внимание стоит уделять глазам. Если плавать без очков, хлорированная вода может вызвать ожог глаз и воспаление конъюнктивы. Это проявляется жжением, покраснением, слезотечением и повышенной чувствительностью к свету, а иногда — временной потерей зрения.

«Обычные увлажняющие капли здесь не помогут: на поврежденной поверхности глаз может развиться бактериальная инфекция. В таких случаях применяются капли с антибиотиком, но их назначение и курс лечения должен определять только врач-офтальмолог после оценки конкретной флоры, постоянное использование этого средства недопустимо», — сказала врач.

Кроме глаз, страдают кожа и волосы. После бассейна необходимо тщательно мыться, чтобы смыть хлор, особенно с головы, где волосы подвержены атрофии и выпадению. Надевать шапочку при плавании обязательно, иначе волосы на теле и голове могут истончаться, а у пловцов на теле они часто полностью отсутствуют.

«Следите за своим самочувствием и не игнорируйте сигналы организма. Если что-то вызывает дискомфорт — немедленно выходите из воды, смойте с себя воду, тщательно промойте глаза и лицо, при необходимости обращайтесь к врачу», — отметила Сережина.