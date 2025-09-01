7 детей отравились хлором в гостинице в Анапе, 4 из них в реанимации

Семь детей отравились хлором в гостинице в Анапе в Краснодарском крае. Четыре человека оказались в реанимации, сообщает SHOT .

На случившееся пожаловалась семья, приехавшая в гостиницу из Краснодара. За четыре дня отдыха в отеле она заплатила 52 тыс. рублей.

Женщина с дочерью отправились купаться в бассейн. Там она и другие гости почувствовали странный запах, похожий на аммиак.

Женщина с дочкой и иными отдыхающими быстро ушли из бассейна. Практически сразу после этого у всех, кто тогда купался в воде, появились симптомы отравления. Среди них рвота, слабость и сильный кашель.

Некоторые люди после погружения в воду потеряли сознание. Семеро детей попали в больницу. Четверо из них оказались в реанимации. Самой младшей пострадавшей всего два года.